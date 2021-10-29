В кроп-топе и мини-юбке: Лила Мосс на вечеринке в Лондоне

В кроп-топе и мини-юбке: Лила Мосс на вечеринке в Лондоне

19-летняя дочь модели Кейт Мосс – Лила Грейс – посетила вечеринку британского Vogue x Self-Portrait в Мэне в Мейфэр в Лондоне.

Прошлым вечером девушку сфотографировали по пути на мероприятие. Лила была одна, без своей звездной мамы. Она надела черный костюм-тройку, который состоял из кроп-топа, короткого жакета и мини-юбки. На плече у девушки была черная сумка, а обута Лила была в черные полусапоги на высоких каблуках. Белокурые длинные волосы Лилы Мосс были распущены, а на лице был легкий макияж. Девушка выглядела достаточно скромно и стильно.

Лила Мосс / Getty Images

На этой же вечеринке появилась сестра Кейт Мосс – 23-летняя Лотти, а также модель Ирина Шейк, которая впечатлила аутфитом в обтягивающем черном платье.

Ирина Шейк / Getty Images

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