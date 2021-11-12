В кроп-топе и мини-юбке: порноактриса из "Холостяка-11" похвасталась плоским животом

В кроп-топе и мини-юбке: порноактриса из "Холостяка-11" похвасталась плоским животом

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия показала снимок из отпуска в теплых краях.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) – опубликовала в Instagram фото с отдыха.

"Лето в моем раю", - подписала снимок Асанти.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Адель сделала селфи в зеркале в номере отеля.

Красотка была одета в бежевый кроп-топ с принтом и белую мини-юбку из денима с черным поясом с серебристыми деталями.

Настя продемонстрировала плоский живот, стройную фигуру, а также татуировки на теле.

Еще она показала фото, как релаксировала возле бассейна с красивым видом.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

Читайте также:

Порноактриса-участница шоу "Холостяк" сообщила шокирующие подробности своей хирургической операции

Она призналась: как "Холостяк" отреагировал на профессию участницы-порноактрисы

В "голом" платье с высоким разрезом: порноактриса из "Холостяка" показала вечерний лук

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку