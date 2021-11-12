В кроп-топе и мини-юбке: порноактриса из "Холостяка-11" похвасталась плоским животом

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия показала снимок из отпуска в теплых краях.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) – опубликовала в Instagram фото с отдыха.
"Лето в моем раю", - подписала снимок Асанти.
Адель сделала селфи в зеркале в номере отеля.
Красотка была одета в бежевый кроп-топ с принтом и белую мини-юбку из денима с черным поясом с серебристыми деталями.
Настя продемонстрировала плоский живот, стройную фигуру, а также татуировки на теле.
Еще она показала фото, как релаксировала возле бассейна с красивым видом.
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