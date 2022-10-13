В кроп-топе и мини-юбке: Рита Ора в пикантном луке пришла на вечеринку

Рита Ора произвела впечатление на публику, когда вчера появилась на одной из вечеринок в Лондоне.

31-летняя британская певица посетила вечеринку BYREDO Eyes Closed Dinner, организованный Беном Горхэмом и Аласдером Маклелланом в магазине Byredo Store 12. На мероприятие Рита пришла в укороченном топе на одно плечо и с длинными рукавами, продемонстрировав свой плоский живот.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Образ певицы дополняли босоножки на массивной платформе и каблуках, а сверху расшитые камнями, а в руках она держала маленькую серебристую сумку. Волосы певица распустила и сделала дымчатый макияж глаз и накрасила губы блеском.

Тем временем в Instagram Ора поделилась другим пикантным фото, когда продемонстрировала пикантный лук Poster Girl из коллекции весна-лето 2023 года. Наряд состоял из топа и мини-юбки, которая выполнена в цветах пыльной розы с вырезами и кружевными вставками.

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