В кроп-топе и мини-шортах: супруга Месси блеснула роскошной фигурой на новых фото

Супруга Лионеля Месси сейчас как никогда популярна и успешна не меньше, чем ее звездный муж-футболист.

В своем Instagram Антонелла Рокуццо опубликовала несколько фотографий и похвасталась образом в черном кроп-топе и коротких шортах. Позировала модель полубоком к камере и задом. Ее волосы были распущены, на лице был красивый макияж со стрелками на веках, маникюр выполнен в светлом оттенке, а на запястье золотой браслет. В руках Антонелла держала черную кожаную сумку от Dior.

С тех пор, как Лео Месси переехал с семьей в Майами и начал играть за клуб "Интер Майами", они с женой стали чаще появляться в светском обществе и особенно часто тусоваться вместе с четой Бекхэм.

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Напомним, недавно мы публиковали фото, как Виктория Бекхэм показала, как веселилась с женой Месси на вечеринке в Майами.

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