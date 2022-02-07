В кроп-топе и на высоких каблуках: Барбара Палвин красиво позировала на мосту

В кроп-топе и на высоких каблуках: Барбара Палвин красиво позировала на мосту

Супермодель попробовала себя в новой профессии.

28-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин посетила кинофестиваль Mammoth в Калифорнии. Бывший "ангел" Victoria's Secret пришла на мероприятие не просто как гость, а одна из актрис сыгравших в короткометражном хорроре Serpentine. Поэтому начинающая актриса приняла участие в фотосессии на мосту.

Барбара позировала в бежевом образе, в котором сочетала трикотажный кроп-топ, классические брюки со стрелками и блейзер в клетку. Волосы Палвин распустила, а изюминкой образа стали золотистые туфли-лодочки.

Барбара Палвин / Getty Images

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