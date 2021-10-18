В кроп-топе и очень короткой юбке: 20-летняя дочь Джуда Лоу посетила гламурную вечеринку

Для вечернего мероприятия она выбрала смелый наряд с разрезом.

Айрис Лоу сейчас 20 лет, но она уже успела зарекомендовать себя в мире моды. Недавно девушка приняла участие в грандиозном показе новой коллекции Versace, где показала новинки весенне-летней коллекции бренда на следующий год, а несколько дней назад посетила звездную вечеринку Frieze и Versace в Лондоне.

На мероприятия модель пришла с ног до головы одетая в вещи от Versace. В частности, ее лук состоял из кроп-топа и мини-юбки с рисунком. На плечи Айрис накинула черное пальто, а завершили этот образ бирюзовая сумка, туфли на каблуке и золотые украшения.

Айрис Лоу / Getty Images

Также дочь Джуда Лоу кардинально сменила прическу и подстригла свои длинные волосы и перекрасилась в блондинку. Впервые о смене имиджа Айрис рассказала через British Vogue.

Читайте также:

Битва сексуальных образов: Айрис Лоу vs Николь Потуральски

С новой прической: 20-летняя дочь Джуда Лоу на вечеринке Formula E в Германии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку