В кроп-топе и очень пышной юбке: Камила Кабельо на премьере "Золушки"

В кроп-топе и очень пышной юбке: Камила Кабельо на премьере "Золушки"

24-летняя кубино-американская певица и актриса Камила Кабельо посетила премьерный показ фильма "Золушка" в Майами.

Показ ленты состоялся в Vizcaya Museum & Gardens в среду, 1 сентября. Кабельо надела белый укороченный топ без рукавов, который подчеркивал небольшую часть ее подтянутого живота, а также объемную светло-желтую юбку с рюшами, в которой была похожа на сказочную принцессу. В руках Камила держала маленькую сумку в виде шара на ремешке-цепочке.

Также образ звезды дополняло несколько браслетов, массивное колье на шее, серьги-кольца в ушах, насыщенный макияж на лице с золотыми стрелками на веках, а также аккуратная укладка.

Фильм "Золушка" может похвастаться звездым актерским составом, в который входят: Билли Портер, Идина Мензель, Пирс Броснан, Камила Кабельо. Съемки начались в феврале прошлого года и завершились в августе текущего, после того, как производство было временно остановлено из-за начала глобальной пандемии.

Камила Кабельо / Getty Images

Камила написала саундтрек к фильму, а о своей роли сказала, что ее Золушка гораздо более приземленная, чем предыдущие воплощения. "У нее есть мечты и амбиции, и она остается верной себе, своему голосу и тому, что делает ее счастливой. Я думаю, что это отражение современных женщин", - сказала певица в интервью E! News 'Daily Pop.

Камила Кабельо на премьере в Лос-Анджелесе / Associated Press

Ранее мы показывали вам эпатажный образ Билли Портера с премьерного показа в Лос-Анджелесе.

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