В кроп-топе и оригинальной юбке со шлейфом: звезда Marvel Бри Ларсон очаровала нежно-розовым луком

34-летняя Бри Ларсон, известная поклонникам фильмов Marvel по роли Капитана Марвел, посетила вручение премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в субботу, 24 февраля, в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для своего появления очаровательный наряд от бренда Atelier Versace.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Нежно-розовый лук Бри состоял из кроп-топа с длинными рукавами и узлом, а также длинной юбки очень необычного дизайна, поскольку у нее также были узлы спереди и на ягодицах, а также несколько по бокам.

Также у платья был очень длинный шлейф, который особенно привлекал внимание. Завершали лук украшения от Irene Neuwirth jewelry, макияж и элегантная прическа с волнами.

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Бри Ларсон / Фото: Associated Press

Среди гостей церемонии также появилась в розовом наряде Марго Робби. Актриса вышла к фотографам в черном мини с огромным розовым бантом от Schiaparelli. А вот триумфатором церемонии в этом году стал фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, который такжде номинирован на "Оскар".

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