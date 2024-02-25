В кроп-топе и оригинальной юбке со шлейфом: звезда Marvel Бри Ларсон очаровала нежно-розовым луком

Актриса сверкнула идеальным прессом на светском мероприятии.
34-летняя Бри Ларсон, известная поклонникам фильмов Marvel по роли Капитана Марвел, посетила вручение премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в субботу, 24 февраля, в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для своего появления очаровательный наряд от бренда Atelier Versace.
Нежно-розовый лук Бри состоял из кроп-топа с длинными рукавами и узлом, а также длинной юбки очень необычного дизайна, поскольку у нее также были узлы спереди и на ягодицах, а также несколько по бокам.
Также у платья был очень длинный шлейф, который особенно привлекал внимание. Завершали лук украшения от Irene Neuwirth jewelry, макияж и элегантная прическа с волнами.
Среди гостей церемонии также появилась в розовом наряде Марго Робби. Актриса вышла к фотографам в черном мини с огромным розовым бантом от Schiaparelli. А вот триумфатором церемонии в этом году стал фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, который такжде номинирован на "Оскар".
Читайте также:
- В клетчатом костюме и с сумкой Dior: стильный лук звезды фильмов Marvel Бри Ларсон на мероприятии
- Зачем она это надела: Бри Ларсон пришла в странном наряде на открытие Каннского кинофестиваля
- В необычном кэтсьюте от Chanel: звезда Marvel Бри Ларсон на фотоколле Каннского кинофестиваля