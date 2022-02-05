В кроп-топе и плавках: Ева Лонгория показала кадры из нового фотосета

Актриса Ева Лонгория снялась для обложки Women's Health, а подписчикам в своем Instagram показала, как проходил процесс съемок.

46-летняя актриса предстала на страницах глянца в купальниках и боди, а на обложке появилась в кроп-топе и ярких плавках. В подписи Ева написала:

"Девиз 2022 года: Спокойствие, уверенность и сокрушение Спасибо, @womenshealthmag, за то, что я у вас на обложке!". А в других публикациях в блоге показала, как же проходил процесс съемки этого фотосета и доказала, что ее фигура в реальной жизни выглядит так же, какой публика ее видит на страницах журнала.

На одном из видео Лонгория запечатлена в белом банном халате и с маской на лице. В таком виде она взбиралась на локацию, где собственно и должна была пройти съемка. В подписи к этому ролику Ева шутливо написала:

"Я есть образ здоровья", - и добавила смайлик.

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