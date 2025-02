В кроп-топе и плиссированной мини-юбке: Серена Уильямс станцевала во время выступления Кендрика Ламара на Супербоуле

Серена Уильямс посетила Супербоул-2025 на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Она неожиданно появилась на музыкальном шоу в перерыве матча финала, во время которого выступал Кендрик Ламар с песней Not Like Us. Экс-теннисистка не сдерживала желания подвигаться в такт трека и станцевала, чем приковала к себе внимание публики и фотографов.

Селена Уильямс / Фото: Associated Press

Серена исполнила танцевальное уличное движение Crip Walk, которое придумал член уличной банды Crip из Калифорнии Роберт Джексон в 1970-х годах. Видео своего танца она опубликовала в Instagram.

Кстати, этот танец Уильямс также воспроизвела на Уимблдоне в 2012 году.

Экс-теннисистка выглядела прекрасно в белом кроп-топе и синем костюме, который состоял из укороченной рубашки и плиссированной мини-юбки. Лук она дополнила голубыми кедами на белой резиновой подошве.

Селена Уильямс / Фото: Associated Press

У Серены была объемная прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и украшения.

Селена Уильямс / Фото: Associated Press

Селена Уильямс / Фото: Associated Press

