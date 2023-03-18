В кроп-топе и плиссированной юбке: Надя Дорофеева в стильном аутфите похвасталась плоским животом

Певица примеряла черно-белый наряд и пофотографировалась в нем.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram фотографии из фотосессии, в которой она продемонстрировала новый стильный лук.

Артистка предстала в белом кроп-топе в рубчик, который обнажил ее плоский живот и тонкую талию, и черной плиссированной юбке длины миди. Образ она дополнила двумя кожаными поясами, черной обувью на грубой подошве и белыми носками.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя сделала интересную прическу с двумя пучками вверху, выпустив пряди, и нежный макияж. Нос она украсила линией из серебряных стразов. На шее у звезды был черный чокер с сердечком и серебряная подвеска на цепочке.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась образом в свитере оверсайз и туфлях.

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