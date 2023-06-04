В кроп-топе и полосатых брюках: Эмили Ратажковски в пикантном луке сходила на пати

Модель и актриса Эмили Ратажковски попала под прицел фотографов во время прогулки по Нью-Йорку.

31-летняя модель отправилась на ночную прогулку по городу с подругами в Нью-Йорке. Вечеринка была органихована наканцне дня рождения Эмили Ратажковски, 7 июня она отпразднует 32-летие.

На пати знаменитость приехала в белом коротком топе, который дополнила яркими полосатыми брюками-клеш, дополнив лук остроносыми золотыми босоножками и небольшой серебристой сумкой на плече.

Волосы Эмили распустила и уложила в объемную прическу. На шее у нее сверкало колье с желтыми камнями, а на лице был насыщенный вечерний мейк-ап.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

В прошлый выход во время прогулки по Нью-Йорку Ратажковски демонстрировала лук в черном жилете с сексуальным декольте, который она скомбинировала с брюками песочного оттенка и белыми кедами. У модели роскошная фигура.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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