В кроп-топе и прозрачных брюках: Ким Кардашьян под прицелом папарацци

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян попала под прицел фотографов в Сохо.

42-летняя Ким надела кремовый кроп-топ, полупрозрачные брюки-клеш и такой же удлиненный блейзер от Rick Owens за 4069 долларов.

Rick Owens — один из любимых брендов Ким, поэтому неудивительно, что она надела модную двойку от дизайнера.

К образу Кардашьян подобрала остроносые туфли на каблуках, надела серьги с бриллиантами, колье с именной подвеской и сделала красивый макияж и маникюр. Волосы звезда собрала в прическу.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким посещала в таком аутфите мероприятие Time 100 в Нью-Йорке. Выходя из павильйона, знаменитость встречали поклонники и репортеры, которым Кардашьян охотно немного попозировала.

Напомним, недавно Ким вместе со старшей дочерью Норт Уэст посещала церемонию The Daily Front Row Fashion в Лос-Анджелесе. На мероприятие Кардашьян появилась в топе-бандо и юбке с высоким разрезом и драпировкой. Впечатлил публику и образ ее 9-летней дочери.

Ким Кардашьян и ее старшая дочь Норт Уэст / Фото: Getty Images

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