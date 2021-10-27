В кроп-топе и пышной юбке: Кристен Стюарт представила фильм "Спенсер" в Лос-Анджелесе

В кроп-топе и пышной юбке: Кристен Стюарт представила фильм "Спенсер" в Лос-Анджелесе

31-летняя голливудская актриса посетила премьеру фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе.

В фильме чилийского режиссера Пабло Лорраина Кристен Стюарт сыграла роль покойной принцессы Дианы Уэльской. Действие ленты разворачивается в течение трех дней в декабре 1991 года, когда Диана принимает решение развестись со своим мужем принцем Чарльзом во время рождественских каникул в Сандрингеме.

Кристен Стюарт и Пабло Лорраин / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

На дорожку Кристен появилась в этот раз в аутфите, состоящем из черного кроп-топа и макси-юбки из фатина с длинным атласным бантом. У актрисы был черный маникюр, на лице – насыщенный макияж, на шее сверкало колье, а волосы были собраны в прическу.

Кристен Стюарт / Associated Press

В начале октября фильм был презентован лондонской публике. Тогда Стюарт вышла на дорожку в вечернем платье, расшитом камнями и пайетками без бретелек и босоножках на каблуках в оттенке серебристый металлик. У Кристен были распущены волосы, а на лице был макияж с акцентом на глаза. Действие проходило в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

Читайте также:

В обычной жизни совсем другая: Кристен Стюарт запечатлели на прогулке

В топе-бюстье и твидовом костюме: эффектный выход Кристен Стюарт на показе Chanel

Вернулась к любимому образу: Кристен Стюарт в джинсах и майке представила фильм "Спенсер" в США

Кристен Стюарт на премьере фильма "Спенсер" в Лондоне (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку