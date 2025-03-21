В кроп-топе и рваных джинсах: американская звезда реалити вышла на прогулку с милой собачкой

Эмму Эрнан часто можно увидеть на прогулке со своей собакой.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка вышла на прогулку вместе со своим милым домашним любимцем, которого держала на руках.

Эмма, как всегда, выглядела соблазнительно. Она была одета в кроп-топ с длинными рукавами с разноцветным принтом, под которым не было бюстгальтера. Верх блондинка скомбинировала со светло-голубыми рваными джинсами с высокой посадкой. Обута она была в прозрачные босоножки.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Эрнан сделала красивую прическу с локонами, макияж и розовый маникюр. На лице у нее были солнцезащитные очки в белой оправе, в ушах – золотые серьги-кольца, а на плече у нее висела желтая сумочка.

Напомним, Эмма Эрнан сходила на ужин в ресторан в миниатюрном красном лакированном наряде, украшенном 3D-сердечками.

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