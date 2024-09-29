В кроп-топе и с большой меховой сумкой: Ким Кардашьян сверкнула сосками после баскетбольного матча сына

43-летняя звезда реалити и бизнесвумен в комфортной одежде попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе.
Папарацци подловили Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе, когда она вышла из баскетбольного матча своего сына Сейнта.
Звезда реалити продемонстрировала лук в спортивной одежде. На ней были белые мешковатые штаны, белый кроп-топ с завязанным узлом и белый бюстгальтер, сквозь которые были видны соски. Обута она была в черные шлепки.
Свой аутфит Кардашьян дополнила огромной молочной сумкой из искусственного меха и баскетбольной сумкой со слингом.
Ким сделала низкий пучок и макияж в нюдово-коричневых оттенках.
Напомним, Ким Кардашьян в боди цвета хаки с откровенным декольте похвасталась пышным и соблазнительным бюстом.
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