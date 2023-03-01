В кроп-топе и с флагом на груди: Алина Байкова продемонстрировала роскошный пресс в новом образе

Модель опять показала свою поддержку Украине с помощью маленького акцента в образе.

Украинка Алина Байкова, которая много лет уже живет и работает в Нью-Йорке, посетила мероприятие в отеле Crosby Street. Знаменитую красавицу пригласили на премьерный показ мини-сериала "Шпион среди друзей".

Алина надела широкие джинсы с высокой талией, у которых также были оригинально вытянутые нитки, из-за чего создавалось впечатление бахромы. Также она надела черный кроп-топ с длинными рукавами, повторяющий форму груди. Он хорошо подчеркивал стройную фигуру и идеальный пресс украинки.

На топ Байкова прикрепила небольшую ленту в виде флага Украины.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Образ модель дополнила черными ботинками и небольшим клатчем. Также она сделала лаконичный макияж, собрала волосы и завершила лук любимыми бриллиантовыми серьгами.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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