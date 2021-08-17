В кроп-топе и с синими волосами: 13-летняя дочь Джей Ло попала под прицел папарацци

В кроп-топе и с синими волосами: 13-летняя дочь Джей Ло попала под прицел папарацци

Девочка выросла и явно следит за модными трендами.

Дженнифер Лопес в очередной раз попала под прицел папарацци, но если на протяжении нескольких месяцев звезду фотографировали исключительно с ее бойфрендом Беном Аффлеком, с которым она возобновила отношения, то в этот раз звезда подловили с дочерью-подростком.

Эмме Мерибел Энтони 13 лет, и она кардинально сменила свой имидж. Ранее девочка выглядела как настоящая принцесса: носила красивые платья, аккуратно заплетала волосы и даже появлялась с мамой в фэмили-луках. Но теперь, видимо, все изменилось, и юная Эмма решила показать не только характер, но и выразить индивидуальность.

Когда ее мама - олицетворение гламура и элегантности, выбрала для всего выхода наряд от итальянского бренда Pucci, то Эмма надела длинную юбку, белый кроп-топ и вязаный кардиган молочного цвета. Волосы у подростка были покрашены в синий цвет, на плече висела небольшая сумка в стилистике нулевых, ногти она накрасила черным лаком и надела крупные очки.

Дженнифер Лопес и Эмма Энтони / Getty Images

Также недавно Эмму сфотографировали с мамой и Аффлеком. Трио ходило вместе в ресторан Craig's в Западном Голливуде.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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