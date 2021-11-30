В кроп-топе и широких брюках: исполнитель хита Rampampam – Minelli - выступила на вечеринке в Киеве

Артистка впервые посетила Украину.
Румынская певица и автор хита Rampampam – Minelli впервые посетила Украину. Артистка выступила на шумной вечеринке LUX FM CHERRY PARTY.
Украинские поклонники с громкими овациями встретили певицу. Они были очень рады увидеть собственными глазами автора нашумевшей песни.
Знаменитость исполнила свой всемирно известный трек, а также новые синглы. К примеру, ее песня Nothing Hurts запомнилась всем повторяющим звуком "тутурутутуту" (как и в предыдущей песне - рампампам).
Хит Rampampam артистка спела дважды – в обычной и акустической версии. Второй раз она через раз направляла микрофон зрителям, которые на весь голос подпевали любимый хит.
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На сцене Minelli появилась в черном кроп-топе с белыми надписями и длинными рукавами, который обнажал ее плоский живот.
Верх она сочетала с черными широкими брюками, которые подвернула, и белыми кроссовками.
Волосы певицы были собраны в хвост, а на лице был нежный макияж.
Minelli также выступила на церемонии награждения всеукраинской бизнес-премии Cabinet Boss в Киеве.
Напомним, на вечеринке LUX FM CHERRY PARTY выступили также MONATIK и WELLBOY.
На пати был замечен также экс-глава Офиса президента Украины и бывший супруг победительницы 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анны Богдан - Андрей Богдан. Он курил кальян и слушал выступления артистов.