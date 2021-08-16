В кроп-топе и стильном костюме: Джей Ло блеснула красивым прессом перед фотокамерами

Дженнифер Лопес всегда очень интересна папарацци.

Певицу, личную жизнь которой сейчас активно обсуждают в СМИ, запечатлели репортеры в Лос-Анджелесе. Она шла по улице, одетая в игривый летний ансамбль, который состоял из кроп-топа, широких брюк и удлиненного пиджака от Pucci. На шее у артистки было несколько золотых украшений, на лице - большие солнцезащитные очки, а в ушах – огромные серьги-кольца.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Аутфит знаменитость дополнила босоножками на шпильках и бежевой сумкой через плечо. Внимание привлекал пресс Джей Ло, чтобы быть в такой хорошей форме, певица регулярно занимается спортом и посещает спортзал.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Associated Press

Кстати, раньше Дженнифер ходила на тренировки с Алексом Родригесом, с которым разошлась в прошлом месяца, а на днях удалила все их совместные снимки из своего Instagram. Интересно, составляет ли ей сейчас компанию Бен Аффлек, с которым певица снова крутит роман?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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