В кроп-топе и стильном костюме: Джей Ло блеснула красивым прессом перед фотокамерами

Дженнифер Лопес всегда очень интересна папарацци.
Певицу, личную жизнь которой сейчас активно обсуждают в СМИ, запечатлели репортеры в Лос-Анджелесе. Она шла по улице, одетая в игривый летний ансамбль, который состоял из кроп-топа, широких брюк и удлиненного пиджака от Pucci. На шее у артистки было несколько золотых украшений, на лице - большие солнцезащитные очки, а в ушах – огромные серьги-кольца.
Аутфит знаменитость дополнила босоножками на шпильках и бежевой сумкой через плечо. Внимание привлекал пресс Джей Ло, чтобы быть в такой хорошей форме, певица регулярно занимается спортом и посещает спортзал.
Кстати, раньше Дженнифер ходила на тренировки с Алексом Родригесом, с которым разошлась в прошлом месяца, а на днях удалила все их совместные снимки из своего Instagram. Интересно, составляет ли ей сейчас компанию Бен Аффлек, с которым певица снова крутит роман?
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