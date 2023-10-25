Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кроп-топе и стильных штанах: Ксения Мишина блеснула накачанным прессом на премьере танцевального шоу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1339
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кроп-топе и стильных штанах: Ксения Мишина блеснула накачанным прессом на премьере танцевального шоу

Ксения Мишина

Актриса побывала на хореографическом сторителлинге Евгения Кота, в котором он, танцуя, рассказывает стендап-историю своей жизни.

Ксения Мишина посетила премьеру шоу Евгения Кота и Наталии Татаринцевой "Танцюй зі мною, Україно" в Жовтневом дворце, которая дала старт их всеукраинскому туру.

Актриса выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней был бомбер, кроп-топ в рубчик, подчеркнувший ее накачанный пресс, и стильные брюки клеш с двойным поясом.

Ксения Мишина / ©
Ксения Мишина

Аутфит Ксения дополнила черной лакированной обувью на грубой подошве. Звезда заплела волосы в две косички, сделала легкий макияж и украсила уши серьгами-гвоздиками.

Ксения Мишина / ©
Ксения Мишина

Шоу также посетили Юла и Алексей и Ксения Суровцевы.

Юла / ©
Юла
Алексей и Ксения Суровцевы / ©
Алексей и Ксения Суровцевы
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"
Шоу
Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1339
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация