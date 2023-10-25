В кроп-топе и стильных штанах: Ксения Мишина блеснула накачанным прессом на премьере танцевального шоу

Актриса побывала на хореографическом сторителлинге Евгения Кота, в котором он, танцуя, рассказывает стендап-историю своей жизни.

Ксения Мишина посетила премьеру шоу Евгения Кота и Наталии Татаринцевой "Танцюй зі мною, Україно" в Жовтневом дворце, которая дала старт их всеукраинскому туру.

Актриса выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней был бомбер, кроп-топ в рубчик, подчеркнувший ее накачанный пресс, и стильные брюки клеш с двойным поясом.

Ксения Мишина

Аутфит Ксения дополнила черной лакированной обувью на грубой подошве. Звезда заплела волосы в две косички, сделала легкий макияж и украсила уши серьгами-гвоздиками.

Ксения Мишина

Шоу также посетили Юла и Алексей и Ксения Суровцевы.

Юла

Алексей и Ксения Суровцевы

Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

Шоу "Танцюй зі мною, Україно"

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