В кроп-топе и стрингах: Изабель Гулар блеснула идеальной фигурой

38-летняя бразильянка находится на отдыхе в Греции.
В своем блоге в Instagram Изабель Гулар поделилась несколькими снимками и похвасталась идеальным загорелым телом. Одета манекенщица в сиреневый кроп-топ из прозрачной ткани и сиренево-желтые стринги. На ногах у модели белые кроссовки с желтыми полосками.
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Также образ Гулар дополнила солнцезащитными очками с желтой оправой, золотыми серьгами-висюльками и светло-желтым маникюром. На пальцах у девушки сверкало несколько золотых колец.
Также манекенщица, которая очень много занимается спортом, чтобы быть в такой великолепной форме, продемонстрировала лук в розово-белой толстовке и розовых плавках.
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А еще показала фото, на котором запечатлена в огромной соломенной шляпе.
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Ранее, напомним, Гулар хвасталась кадрами, где позировала в бикини с цветами на сосках. Отдыхает девушка в Греции уже больше недели.
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