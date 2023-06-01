В кроп-топе и тимберлендах: Эмили Ратажковски показала фото с прогулки с сыном и собакой

Эмили Ратажковски – 31-летняя американская топ-модель – часто показывает фото из своей обычной жизни и не скрывает своего ребенка, как некоторые другие звезды.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Так, в своем Instagram модель показала фото, сделанное у киоска с мороженым. Эмили позирует в черном кроп-топе, джинсовой юбке и ботинках-тимберлендах. Одной рукой она держит на поводке собаку, а другой – коляску с двухлетним сыном Сильвестром. Интересно, что мальчик тоже был в похожих ботинках.

"Мои мальчики", - лаконично подписала снимок Ратажковски.

Напомним, отец ребенка - продюсер Себастьян Беар-Макклард. Мужа Эмили бросила из-за его измены. Разрыв пары был таким же неожиданным для поклонников, как и их свадьба, ведь они поженились всего через три недели отношений. Как сейчас общается пара, неизвестно, но не так давно Беар-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

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