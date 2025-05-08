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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе и туфлях цвета металлик: Эшли Грэм в эффектном луке сходила на вечеринку

37-летняя американская модель plus-size в наряде с обнаженными плечами пришла на афтепати.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм стала гостьей вечеринки, которая прошла после Met Gala в Нью-Йорке.

Папарацци подловили, как модель вышла из автомобиля и шла на афтепати. Она выглядела эффектно. На Эшли был серебряный костюм, состоявший из кроп-топа-полоски и юбки-карандаша.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Наряд Грэм скомбинировали с туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и сумочкой, инкрустированной стразами.

Модель сделала прическу «балерина», макияж смоки-авйс и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а зону декольте Эшли оставила без украшений.

Напомним, Эшли Грэм на Бале института костюма в Метрополитен-музее появилась в светло-сером костюме в тонкую полоску с V-образным декольте от Boss.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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