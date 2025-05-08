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- Шоу-бизнес
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В кроп-топе и туфлях цвета металлик: Эшли Грэм в эффектном луке сходила на вечеринку
37-летняя американская модель plus-size в наряде с обнаженными плечами пришла на афтепати.
Эшли Грэм стала гостьей вечеринки, которая прошла после Met Gala в Нью-Йорке.
Папарацци подловили, как модель вышла из автомобиля и шла на афтепати. Она выглядела эффектно. На Эшли был серебряный костюм, состоявший из кроп-топа-полоски и юбки-карандаша.
Наряд Грэм скомбинировали с туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и сумочкой, инкрустированной стразами.
Модель сделала прическу «балерина», макияж смоки-авйс и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а зону декольте Эшли оставила без украшений.
Напомним, Эшли Грэм на Бале института костюма в Метрополитен-музее появилась в светло-сером костюме в тонкую полоску с V-образным декольте от Boss.