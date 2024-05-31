В кроп-топе и велосипедках: стройная Надя Дорофеева продемонстрировала спортивный лук

Артистка в спортивной одежде похвасталась подтянутой фигурой.
Надя Дорофеева опубликовала в соцсети снимки, на которых продемонстрировала спортивный образ от бренда Puma.
На певице были синий кроп-топ, черная олимпийка и черные велосипеды. В этом аутфите звезда похвасталась стройной фигурой и плоским животом. В руках она держала коврик для фитнеса.
Надя распустила волосы и была без макияжа на лице. На шее у нее была подвеска на цепочке.
Напомним, Надя Дорофеева продемонстрировала кокетливый лук в мини-платье с обнаженной спиной.
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