В кроп-топе и велосипедках: Виктория Бекхэм сделала селфи во время тренировки

49-летняя Виктория Бекхэм проводит в спортзале очень много времени для того, чтобы держать себя в идеальной форме.

Иногда во время тренировок Виктория делится селфи с подписчиками своего Instagram. В этот раз она продемонстрировала лук в черном топе и велосипедных шортах. Волосы Бекхэм были собраны в низкий хвост, а обута она была в бело-розовые кроссовки.

"Ранняя тренировка! Поцелуи от солнца", - подписала кадр дизайнер.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория никогда не скрывала своей любви к спорту и как-то в интервью австралийскому Vogue рассказала, что обязательно делает две утренние тренировки каждый день. Виктория придерживается особого распорядка дома в Лондоне, просыпаясь в 6:45 каждый день и направляясь прямо в огромный тренажерный зал в подвале роскошного семейного дома в Холланд-парке.

Иногда к таким тренировкам жены присоединяется и ее супруг Дэвид Бекхэм. 48-летний экс-спортсмен тоже держит себя в отличной форме и не отстает от звездной жены. Иногда пара тренируется вместе.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

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