Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кроп-топе и велосипедных шортах: Кендалл Дженнер запечатлели по пути на тренировку

Дата публикации
Просмотры
1118
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кроп-топе и велосипедных шортах: Кендалл Дженнер запечатлели по пути на тренировку

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

26-летняя модель Кендалл Дженнер попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Модель запечатлели, когда она направлялась на тренировку в спортзал. Одета Кендалл была в белый кроп-топ и черные велосипедные шорты, а обута в цветные кроссовки. В руках девушка несла бутылку с водой, а на плече у нее была небольшая белая сумка. Кендалл была в солнцезащитных очках, а волосы ее были распущены.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

В своем Instagram Дженнер также поделилась несколькими новыми фото и показала, как выглядит ее фигура в бикини. Модель позировала на полосатом полотенце, а рядом с ней лежал огромный черный пес.

Напомним, ранее Кендалл хвасталась фигурой в купальнике с принтом "виши", а также ранее модель подтвердила, что возобновила отношения с баскетболистом Девином Букером.

(листайте фото вправо)

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация