В кроп-топе и велосипедных шортах: Кендалл Дженнер запечатлели по пути на тренировку

Модель запечатлели, когда она направлялась на тренировку в спортзал. Одета Кендалл была в белый кроп-топ и черные велосипедные шорты, а обута в цветные кроссовки. В руках девушка несла бутылку с водой, а на плече у нее была небольшая белая сумка. Кендалл была в солнцезащитных очках, а волосы ее были распущены.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

В своем Instagram Дженнер также поделилась несколькими новыми фото и показала, как выглядит ее фигура в бикини. Модель позировала на полосатом полотенце, а рядом с ней лежал огромный черный пес.

Напомним, ранее Кендалл хвасталась фигурой в купальнике с принтом "виши", а также ранее модель подтвердила, что возобновила отношения с баскетболистом Девином Букером.

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