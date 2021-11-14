В кроп-топе и юбке до колен: блестящий выход Аманды Сейфрид

35-летняя актриса Аманда Сейфрид посетила благотворительный ужин в Нью-Йорке.

Ужин организован Фондом Dom Perignon & Born This Way, посвященном Всемирному дню доброты, состоялся в Музее современного искусства. Аманда приехала на мероприятие в серебристом укороченном топе и юбке от Miu Miu, украшенной оборками. Наряд сшили специально на заказ для Аманды, дополнила его звезда туфлями-лодочками из лаковой кожи RWT с ремешком с камнями и сумкой "Sassy".

Аманда Сейфрид / Getty Images

Молодая мама двоих детей выглядела прекрасно. У нее был черный маникюр, а светлые волосы были распущены и накручены кудрявыми локонами. Яркая помада на губах стала отличной изюминкой в образе.

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