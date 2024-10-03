В кроп-топе и юбке миди: Элизабет Херли снова в розовом показалась в Нью-Йорке

59-летняя актриса выбрала для своего выхода трикотажный костюм.

Элизабет Херли снова попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. И снова для своего образа она выбрала оттенок любимого цвета – розового.

На звезде был наряд, который состоял из укороченного кардигана с золотистыми пуговицами, кроп-топа в рубчик и юбки миди.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Аутфит Херли дополнила бледно-розовыми туфлями на шпильках и сумкой в тон, которую украсила шелковым платком с принтом.

Красавица сделала себе укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах и молочный маникюр. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, а в ушах – серьги-кольца с камнями.

Напомним, ранее Элизабет Херли появилась на улицах Нью-Йорка в насыщенно-розовом платье длины миди с короткими рукавами-фонариками и вышитыми пайетками и бисером цветами.

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