В кроп-топе и юбке миди: Элизабет Херли снова в розовом показалась в Нью-Йорке

59-летняя актриса выбрала для своего выхода трикотажный костюм.
Элизабет Херли снова попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. И снова для своего образа она выбрала оттенок любимого цвета – розового.
На звезде был наряд, который состоял из укороченного кардигана с золотистыми пуговицами, кроп-топа в рубчик и юбки миди.
Аутфит Херли дополнила бледно-розовыми туфлями на шпильках и сумкой в тон, которую украсила шелковым платком с принтом.
Красавица сделала себе укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах и молочный маникюр. На лице у нее были массивные солнцезащитные очки, а в ушах – серьги-кольца с камнями.
Напомним, ранее Элизабет Херли появилась на улицах Нью-Йорка в насыщенно-розовом платье длины миди с короткими рукавами-фонариками и вышитыми пайетками и бисером цветами.
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