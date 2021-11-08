В кроп-топе и юбке с разрезом: Дуа Липа надела пикантный наряд с бабочками для выхода в театр

В кроп-топе и юбке с разрезом: Дуа Липа надела пикантный наряд с бабочками для выхода в театр

26-летняя британская певица иногда выбирает весьма пикантные луки.

На днях Дуа Липа попала под прицел папарацци, когда покидала театр Палладиум в Лондоне. Весьма интересный образ выбрала артистка для посещения театра, где побывала на концерте Адель.

Одета Липа была в нежно-розовое платье с бабочками, состоящее из кроп-топа и летящей юбки с разрезом. Наряд из коллекции Blumarine Spring 2022 Дуа дополнила маленькой сумкой на короткой ручке и розовыми босоножками на каблуках тоже с бабочками. Длинные волосы Дуа были распущены, а на лице был макияж в сиреневых оттенках.

Дуа Липа / Getty Images

Напомним, недавно Дуа растрогала подписчиков снимками со своей крохотной племянницей. Поклонники певицы пришли в восторг от снимка Липы с младенцем на руках. А Дуа рассказала в подписи к снимкам, что она сама крутая тетя для своей малышки.

Читайте также:

Образы Дуа Липы (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку