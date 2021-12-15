В кроп-топе и юбке с воланами: красивая Диана Крюгер появилась на мероприятии

В кроп-топе и юбке с воланами: красивая Диана Крюгер появилась на мероприятии

В Музее современного искусства в Нью-Йорке прошел очередной гала-вечер для знаменитостей.

В Нью-Йорке состоялся гала-вечер Film Benefit, который проходил в Музей современного искусства при поддержке Модного дома Chanel. Ежегодно в рамках этого мероприятия выделяют селебрити из мира кино, чтобы отметить их вклад в искусство. В этом году в центре внимания была актриса Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

Также на мероприятии появилась коллега Пенелопы - актриса Диана Крюгер. Она выбрала для своего выхода белый наряд в крупные синие цветы от бренда Emilia Wickstead, который состоял из кроп-топа и юбки с воланами. Образ Диана дополнила клатчем Chanel и лаконичными черными босоножками.

Диана Крюгер / Associated Press

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