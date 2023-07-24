В кроп-топе и юбке-шортах: Эмили Ратажковски вышла на прогулку с сыном

32-летняя модель Эмили Ратажковски в выходные была запечатлена на прогулке с сыном Сильвестром в Нью-Йорке.

Модель вышла на прогулку в серо-зеленом кроп-топе, белой миниатюрной юбке-шортах и обута в белые кроссовки. Через плечо у модели висела изумрудная маленькая сумка. Длинные волосы Эмили были распущены, а на лице были большие солнцезащитные очки.

Ратажковски покрасила волосы в новый оттенок, который ей очень к лицу. В этот же день звезду запечатлели с сыном и с их собакой Коломбо.

Эмили Ратажковски на прогулке с сыном / Фото: Getty Images

К слову, звезду часто фотографируют на прогулках с собакой. Домашнее животное Эмили завела вместе с бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом, а после развода пса оставила себе.

Эмили Ратажковски с псом Коломбо / Фото: Getty Images

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