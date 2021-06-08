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В кроп-топе, косухе и с красной помадой: финалистка шоу "Холостяк-11" сходила на концерт

В кроп-топе, косухе и с красной помадой: финалистка шоу "Холостяк-11" сходила на концерт

В кроп-топе, косухе и с красной помадой: финалистка шоу "Холостяк-11" сходила на концерт

Юлия Бельченко "Зайка" / Алина Онопа, ТСН.ua

Юлия Бельченко "Зайка" в стильном луке побывала на выступлении любимого артиста.

На днях финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — посетила концерт Jony в КВЦ "Парковый". Девушка согласилась сфотографироваться для Леди.ТСН.ua.

На концерт под открытым небом она пришла в черной косухе с металлической фурнитурой, бежевом кроп-топе и джинсах клеш с серебристой цепочкой на черном поясе.

Юлия Бельченко
Юлия Бельченко "Зайка" / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой лук Юля дополнила белыми кроссовками и светлой сумочкой, которая висела на плече.

Юлия Бельченко
Юлия Бельченко "Зайка" / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы "Зайка" распустила и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

Юлия Бельченко
Юлия Бельченко "Зайка" / Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, недавно смелая Юлия опубликовала откровенный снимок, на котором она позировала без бюстгальтера.

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Александра Миколюк/Instagram manchkina5 / ©
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Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
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Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva / ©
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