В кроп-топе, лосинах и с сумкой Birkin: Дженнифер Лопес сходила на тренировку

Дженнифер Лопес была одета в этот день в объемный серый кроп-топ, графитовые лосины с высокой талией, бейсболку New York Knicks, в руках несла сумку Birkin из кожи крокодила, а обута была в белые кроссовки Allbirds.

У звезды были распущены волосы, в ушах были крупные золотые серьги-кольца, а на лице большие солнцезащитные очки со светлыми линзами. Ногти у певицы были накрашены красным лаком.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В таком виде артистка отправилась на тренировку. Ранее в интервью Дженнифер говорила, что считает, что существует положительная корреляция между физическими упражнениями и психическим здоровьем. И по ее мнению, как только вы "найдете хороший баланс" в этом - это поможет вам стать лучшей версией себя.

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