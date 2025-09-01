- Дата публикации
В кроп-топе, лосинах и шльопанцах: Хейли Бибер запечатлели папарацци после тренировки
28-летняя американская модель Хейли Бибер попала под прицел папарацци, когда возвращалась с тренировки в Лос-Анджелесе.
Одета молодая мама была в черный кроп-топ и высокие черные лосины, у нее на голове была бейсболка, обула модель розовые шльопанцы, на лице у нее были прямоугольные солнцезащитные очки, а на топе пристегнут краб для волос.
Также у Бибер был светлый маникюр, в руках она держала телефон и прохладный напиток, а на ее пальце сверкало кольцо с камнем.
Звезду часто фотографируют после тренировок в зале, которые она посещает регулярно.
Хейли Бибер часто выбирает для походов в спортзал похожие луки. В прошлый раз звезда блистала в коротких велосипедках и черном обтягивающем топе и носила свои любимые шльопки.