В кроп-топе с бисером и сверкающих мини-шортах: британская актриса продемонстрировала стройные ноги

27-летняя британская актриса выбрала для своего появления образ total black.

В рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялся ужин Armani Beauty, на котором собралось немало звездных красоток, среди них наше внимание привлекла британская актриса Элла Пернелл.

Девушка была одета в черный кроп-топ с глубоким вырезом, расшитый бисером, который обнажал ее живот, и черные блестящие мини-шорты, подчеркнувшие ее стройные ноги.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

На плечи Элла накинула черный жакет с атласными лацканами и обута она была в черные туфли-лодочки на шпильках.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

Пернелл сделала укладку с локонами, макияж с блестящими тенями, уши украсила серьгами с бриллиантами, а руки – бриллиантовым браслетом и кольцом.

Элла Пернелл / Фото: Associated Press

Напомним, британская актриса Натали Эммануель на ивент пришла в черном платье по фигуре, расшитом паетками, на тонких бретельках.

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