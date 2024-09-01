В кроп-топе с бисером и сверкающих мини-шортах: британская актриса продемонстрировала стройные ноги

27-летняя британская актриса выбрала для своего появления образ total black.
В рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялся ужин Armani Beauty, на котором собралось немало звездных красоток, среди них наше внимание привлекла британская актриса Элла Пернелл.
Девушка была одета в черный кроп-топ с глубоким вырезом, расшитый бисером, который обнажал ее живот, и черные блестящие мини-шорты, подчеркнувшие ее стройные ноги.
На плечи Элла накинула черный жакет с атласными лацканами и обута она была в черные туфли-лодочки на шпильках.
Пернелл сделала укладку с локонами, макияж с блестящими тенями, уши украсила серьгами с бриллиантами, а руки – бриллиантовым браслетом и кольцом.
Напомним, британская актриса Натали Эммануель на ивент пришла в черном платье по фигуре, расшитом паетками, на тонких бретельках.
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