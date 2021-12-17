В кроп-топе с декольте: супермодель 90-х Хелена Кристенсен на прогулке

52-летняя знаменитость выглядела потрясающе.

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая была невероятно популярна в 90-е годы, вышла на прогулку в Нью-Йорке и попала под прицел папарацци. На ней был довольно не типичный образ, ведь она сочетала черный твидовый жакет, кроп-топ с эффектным декольте и черные штаны с молниями.

Дополнили этот эффектный образ супермодели белые кеды, оригинальные солнцезащитные очки и объемная укладка.

Хелена Кристенсен / Getty Images

На своей странице в Instagram она показала фото коллегой-супермоделью Синди Кроуфорд. Они часто работали вместе на показах мод и начинали свою карьеру практически одновременно. Похоже, что спустя столько лет они продолжают дружить.

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