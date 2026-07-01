В кроп-топе с мистическим принтом и бикини: Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру у моря

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли поделилась в Instagram новым солнечным фото с отдыха. Звезда позировала на фоне морского пейзажа, наслаждаясь солнечной погодой.

Херли была одета в белый трикотажный кроп-топ без рукавов, главным акцентом которого стал необычный принт в виде глаза на груди. Топ, под которым не было лифа, она сочетала с черными плавками-бикини с золотистыми металлическими деталями на бедрах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Свой пляжный образ актриса дополнила макияжем с акцентом на глазах. Ее распущенные волосы развевал ветер.

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Напомним, Элизабет Херли снялась в рекламной кампании, автором которой стал ее сын.

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