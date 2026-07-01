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- Шоу-бизнес
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В кроп-топе с мистическим принтом и бикини: Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру у моря
Актриса продемонстрировала подтянутую фигуру, позируя на фоне моря в стильном летнем наряде.
Элизабет Херли поделилась в Instagram новым солнечным фото с отдыха. Звезда позировала на фоне морского пейзажа, наслаждаясь солнечной погодой.
Херли была одета в белый трикотажный кроп-топ без рукавов, главным акцентом которого стал необычный принт в виде глаза на груди. Топ, под которым не было лифа, она сочетала с черными плавками-бикини с золотистыми металлическими деталями на бедрах.
Свой пляжный образ актриса дополнила макияжем с акцентом на глазах. Ее распущенные волосы развевал ветер.
Напомним, Элизабет Херли снялась в рекламной кампании, автором которой стал ее сын.