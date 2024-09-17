В кроп-топе с откровенным декольте: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри обожает хвастаться своими прелестями.
Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась с фоловерами в Instagram новыми селфами.
На них женщина предстала в черных лосинах и черном кроп-топе с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную и соблазнительную грудь.
Ферри похвасталась не только красивым бюстом, но и тонкой талией.
Свой лук Хлоя дополнила укладкой с локонами, макияжем с длинными ресницами, французским маникюром и жемчужным ожерельем с розовыми деталями.
А еще она сфотографировалась в машине, где накинула сверху черную кофту.
Напомним, Хлоя Ферри надела на вечеринку пикантное платье, состоявшее из красно-черной юбки с разрезом и двух кружевных полосок, которые немного прикрывали ее грудь.
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