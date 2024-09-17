В кроп-топе с откровенным декольте: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Британская телезвезда Хлоя Ферри поделилась с фоловерами в Instagram новыми селфами.

На них женщина предстала в черных лосинах и черном кроп-топе с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную и соблазнительную грудь.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри похвасталась не только красивым бюстом, но и тонкой талией.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой лук Хлоя дополнила укладкой с локонами, макияжем с длинными ресницами, французским маникюром и жемчужным ожерельем с розовыми деталями.

А еще она сфотографировалась в машине, где накинула сверху черную кофту.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри надела на вечеринку пикантное платье, состоявшее из красно-черной юбки с разрезом и двух кружевных полосок, которые немного прикрывали ее грудь.

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