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В кроп-топе с откровенным декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонстрировала красивый образ

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В кроп-топе с откровенным декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонстрировала красивый образ

Instagram Екатерины Лозовицкой

Модель Катя порадовала поклонников своими новыми фотографиями.

Одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" — 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая — продемонстрировала в Instagram свой новый красивый образ.

Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Instagram Екатерины Лозовицкой

Девушка запечатлена в номере отеля. На ней пестрый кроп-топ со спущенными кружевными бретельками, который эффектно подчеркивает ее декольте. Ее образ дополняют круглые серьги и макияж с акцентом на розовую помаду.

Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Instagram Екатерины Лозовицкой

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая продемонстрировала роскошные образы в свадебных платьях в рамках рекламной кампании.

Instagram Екатерины Лозовицкой / ©
Instagram Екатерины Лозовицкой

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Дата публикации
Просмотры
494
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