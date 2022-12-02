В кроп-топе с откровенным декольте: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонстрировала красивый образ

Модель Катя порадовала поклонников своими новыми фотографиями.
Одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" — 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая — продемонстрировала в Instagram свой новый красивый образ.
Девушка запечатлена в номере отеля. На ней пестрый кроп-топ со спущенными кружевными бретельками, который эффектно подчеркивает ее декольте. Ее образ дополняют круглые серьги и макияж с акцентом на розовую помаду.
Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая продемонстрировала роскошные образы в свадебных платьях в рамках рекламной кампании.
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