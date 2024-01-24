В кроп-топе с пайетками: Рози Хантингтон-Уайтли блеснула накачанным прессом на Неделе моды в Париже

36-летняя модель продемонстрировала на фэшн-шоу результаты тренировок в спортзале.
Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей фэшн-шоу Valentino Haute Couture весна/лето 2024, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.
Там модель появилась в эффектном образе total black. На ней был элегантный жакет, длинная юбка, расшитая паетками, такой же кроп-топ и черные остроносые туфли. В таком луке Рози смогла похвастаться своим красивым накачанным прессом. Она находится в отличной физической форме.
Аутфит Хантингтон-Вайтли дополнила высоким накладным хвостом с локонами, идеальным макияжем с черными стрелками, серьгами-полосками с бриллиантами, браслетом и длинным молочным маникюром.
Напомним, на фэшн-шоу Valentino пришла также Дженнфер Лопес, сверкавшая в элегантном платье макси с овальными вырезами на рукавах, украшенных камнями.
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