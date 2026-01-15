В кроп-топе с перьями и брюках-палаццо: звезда фильма "Марти Суприм" выделилась луком на красной дорожке церемонии

Одесса Адлон / © Associated Press

Американская и немецкая актриса, звезда фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» и сериала HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одесса Адлон, также известная как Одесса А’Зион, покорила мир моды своим дерзким стилем и фирменными кудрями. Новый ее выход — этому подтверждение.

На церемонии награждения премии «Золотой глобус» актриса появилась в винтажном черном ансамбле от Dolce & Gabbana, который выделялся на фоне роскошных платьев и блесток.

На Одессе был кроп-топ с перьями, который подходил к текстуре ее кудрявых волос и обнажал ее одно плечо и плоский живот. Верх она скомбинировала с брюками-палаццо, шелковыми оперными перчатками и черной обувью.

Адлон сделала макияж смоки-айс, свою фирменную укладку с кудрями и завершила лук бриллиантовыми украшениями Pandora: кольцами, серьгами и ожерельем из белого золота 14 карат, изготовленным на заказ.