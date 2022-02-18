В кроп-топе с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала соблазнительный образ

Александра Миколюк показала аутфит с пикантным декольте.
Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - Александра Миколюк – порадовала фолловеров новым красивым снимком. На нем красотка предстала в соблазнительном аутфите.
Позировала Саша в молочном кроп-топе на тонких бретельках и с сексуальным декольте. Волосы ее были идеально ровно уложены, на лице был макияж в шоколадных оттенках. Уши Миколюк украсила длинными элегантными серьгами.
Показала Александра еще один эффектный образ в платье цвета индиго с откровенной зоной декольте.
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