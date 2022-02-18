В кроп-топе с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала соблазнительный образ

В кроп-топе с сексуальным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала соблазнительный образ

Александра Миколюк показала аутфит с пикантным декольте.

Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - Александра Миколюк – порадовала фолловеров новым красивым снимком. На нем красотка предстала в соблазнительном аутфите.

Позировала Саша в молочном кроп-топе на тонких бретельках и с сексуальным декольте. Волосы ее были идеально ровно уложены, на лице был макияж в шоколадных оттенках. Уши Миколюк украсила длинными элегантными серьгами.

Александра Миколюк/Instagram

Показала Александра еще один эффектный образ в платье цвета индиго с откровенной зоной декольте.

Александра Миколюк/Instagram

Читайте также: