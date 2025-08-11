- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
518
- 518
1 мин
- 1 мин
В кроп-топе с ушами и мини-юбке из перьев: Надя Дорофеева в кокетливом образе выступила во Львове
Артистка в стильном сценическом наряде продемонстрировала стройную фигуру во время концерта.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки своего кокетливого лука, в котором она появилась на концерте во Львове.
Артистка предстала в белом кроп-топе с милым изображением персонажа с длинными ушами, похожего на зайца от стилиста Gianni и в игривой асимметричной мини-юбке из перьев в молочном оттенке от украинского бренда Cultnaked.
Аутфит Надя дополнила спортивными высокими перчатками и белыми высокими остроносыми сапогами на танкетках и со шнуровками от бренда Karina Sharip.
У Дорофеевой была стильная прическа с локонами, красивый макияж и лаконичные серьги. Она выглядела стройной и эффектной.
Поддержать артистку пришел ее муж Миша Кацурин, с которым они слились в нежном поцелуе.
