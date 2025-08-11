ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
518
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе с ушами и мини-юбке из перьев: Надя Дорофеева в кокетливом образе выступила во Львове

Артистка в стильном сценическом наряде продемонстрировала стройную фигуру во время концерта.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки своего кокетливого лука, в котором она появилась на концерте во Львове.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Артистка предстала в белом кроп-топе с милым изображением персонажа с длинными ушами, похожего на зайца от стилиста Gianni и в игривой асимметричной мини-юбке из перьев в молочном оттенке от украинского бренда Cultnaked.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Аутфит Надя дополнила спортивными высокими перчатками и белыми высокими остроносыми сапогами на танкетках и со шнуровками от бренда Karina Sharip.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

У Дорофеевой была стильная прическа с локонами, красивый макияж и лаконичные серьги. Она выглядела стройной и эффектной.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Поддержать артистку пришел ее муж Миша Кацурин, с которым они слились в нежном поцелуе.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева похвасталась луком в "боксерских" кроссовках, белой футболке и без бюстгальтера.

