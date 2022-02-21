В кроп-топе с V-образным вырезом: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" показала видео с Кипра

В кроп-топе с V-образным вырезом: финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" показала видео с Кипра

Юлия Бельченко провела свой отпуск в теплых краях.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – опубликовала в Instagram короткое видео с отдыха на Кипре.

В ролике красотка лежит на скале и наслаждается моментом. Одета она в белый вязаный кроп-топ с V-образным вырезом, белой рубашке и бежевых брюках. На шее у нее белое ожерелье. Волосы "Зайка" распустила и сделал нежный макияж.

Бельченко была на Кипре впервые. Познакомиться с островным государством она решила в несезон. По ее словам, там температура воздуха 15-18 градусов, и она комфортна для пеших прогулок и экскурсий.

"Мне понравилось на Кипре: есть красивые места, доступно по деньгам, отличный способ сменить обстановку и познакомиться с достопримечательностями страны без толпы туристов вокруг. Кипр зимой - идеальное время для экскурсионной поездки", - написала Юлия под видео.

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