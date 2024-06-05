В кроп-топе, штанах и с сумкой Birkin: Алессандра Амбросио сходила на тренировку

Алессандра Амбросио была запечатлена фотографами по пути из спортзала. Одета экс-модель Victoria's Secret была в короткий серый топ, на плечи завязала серую толстовку и была в светло-серых спортивных джогерах. Модель обула кроссовки, надела солнцезащитные очки со светлыми линзами и в руках несла кофейную сумку Birkin.

Алессандра собрала волосы в высокий хвост, надела несколько серьг в уши и по несколько браслетов на запястья. Также у нее был сделан нюдовый маникюр.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Знаменитость живет в Лос-Анджелесе и ее часто фотографируют в городе папарацци. В прошлый раз модель была запечатлена на прогулке в красном платье-рубашке, которое надела в сочетании с бежевым жакетом и мюлями бежевого цвета на каблуках.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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