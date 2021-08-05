В кроп-топе, велосипедках и на огромных платформах: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке

В кроп-топе, велосипедках и на огромных платформах: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке

35-летняя певица Леди Гага снова была запечатлена папарацци в Нью-Йорке.

Артистка покидала Radio City Music Hall, и на выходе из здания ее уже поджидали фотографы и поклонники. Леди Гага была одета в голубой кроп-топ и велосипедки, а обута - в белые ботинки на шнуровке, у которых была головокружительная подошва и очень высокие каблуки.

На лице у Гаги были солнцезащитные очки формы "кошачий глаз", которые в нижней части были прямоугольными. А в руках певица несла маленькую белую стеганую сумку от Mark Cross. Волосы певица собрала в пучок и надела золотые серьги-кольца в уши.

Леди Гага / Getty Images

Последние несколько недель Леди Гага часто попадала под прицел фотографов, когда приезжала на репетицию своего шоу, на котором представит второй альбом, созданный совместно с эстрадно-джазовым артистом – 94-летним Тони Беннеттом. Концерт состоится 5 августа.

Леди Гага / Getty Images

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