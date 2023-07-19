В крошечном бикини: Ким Кардашьян блеснула формами возле бассейна

42-летняя звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с фолловерами несколькими снимками в бикини.

Ким Кардашьян сделала фото, когда бездельничала возле бассейна во время своего отпуска. Основательница бренда белья SKIMS надела крошечный черный бикини и плавки с принтом, распустила черные длинные волосы и сфотографировала сидя на балконе на большом белом кресле.

"Рискуй и получиш", - подписала кадры Кардашьян. Один из подписчиков похвалил звезду за такой лозунг, написав в комментариях, что она очень мудрая женщина.

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А недавно Ким Кардашьян заинтриговала фолловеров в Instagram, опубликовав снимки с ее коллаборации с известным брендом товаров для здоровья Alani Nu. Слитный белый купальник сидел на ее фигуре просто идеально.

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