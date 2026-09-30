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- Шоу-бизнес
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В крошечном бикини с принтом: британская модель показала пикантные фото с отдыха
Ева Гейл похвасталась красивой фигурой и загаром на новых фотографиях.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram серию пикантных фотографий. На снимках она позировала под ярким солнцем, сидя на большом деревянном столе среди тропических растений.
Для фотосета Ева надела миниатюрное бикини с абстрактным принтом в коричнево-оранжевой гамме и металлическими брошками с зелеными камнями.
Пляжный образ Гейл дополнила серьгами-гвоздиками, браслетами на руках и ногах. У нее были распущенные волосы, макияж с персиковой помадой и нюдовый маникюр.
Модель позировала в разных ракурсах, демонстрируя стройную фигуру и красивый загар. «До следующего лета», — лаконично подписала она снимки.
Напомним, Ева Гейл появилась в платье с принтом «зебра» и глубоким декольте.