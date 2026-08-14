В крошечном бикини среди волн: Николь Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

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Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.

Певица позировала среди волн в крошечном сине-белом бикини с завязками, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышную грудь.

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Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У Николь были распущенные волосы и лаконичные золотые серьги в ушах.

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Шерзингер подняла руки к голове, закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь солнцем и морскими брызгами. Кадр получился жизнерадостным и по-летнему атмосферным.

Напомним, что Николь Шерзингер в элегантной шляпе и платье с принтом polka dot посетила скачки.

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