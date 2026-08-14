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- Шоу-бизнес
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В крошечном бикини среди волн: Николь Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру
48-летняя певица поделилась в соцсети ярким снимком из отпуска.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.
Певица позировала среди волн в крошечном сине-белом бикини с завязками, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышную грудь.
У Николь были распущенные волосы и лаконичные золотые серьги в ушах.
Шерзингер подняла руки к голове, закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь солнцем и морскими брызгами. Кадр получился жизнерадостным и по-летнему атмосферным.
Напомним, что Николь Шерзингер в элегантной шляпе и платье с принтом polka dot посетила скачки.
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