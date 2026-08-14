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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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199
Время на прочтение
1 мин

В крошечном бикини среди волн: Николь Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру

48-летняя певица поделилась в соцсети ярким снимком из отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.

Певица позировала среди волн в крошечном сине-белом бикини с завязками, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышную грудь.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У Николь были распущенные волосы и лаконичные золотые серьги в ушах.

Шерзингер подняла руки к голове, закрыла глаза и улыбнулась, наслаждаясь солнцем и морскими брызгами. Кадр получился жизнерадостным и по-летнему атмосферным.

Напомним, что Николь Шерзингер в элегантной шляпе и платье с принтом polka dot посетила скачки.

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